In Francia: l'ex Milan Rami nuovo fidanzato di Pamela Anderson

Adil Rami potrebbe aver realizzato il sogno di tutti gli uomini che anni fa guardavano Baywatch. Secondo quanto riportato dalla rivista francese Voici, infatti, il difensore ex Milan sarebbe il nuovo fidanzato di Pamela Anderson. L'ex attrice e sex-symbol è stata vista molto spesso in Costa Azzurra nell'ultimo periodo: prima al Festival di Cannes, poi al Gp di Monaco, quindi, una settimana fa, a Nizza, in compagnia della sua nuova conquista. Venerdì scorso Rami e la Anderson sarebbero stati fotografati a cena al ristorante "La Petit Maison". Sempre secondo quanto ricostruito da Voici, il calciatore francese avrebbe conosciuto Pamela Anderson qualche settimana fa grazie ad un amico comune e da quel momento Rami e "l'ex bagnina" farebbero aventi e indietro tra Europa e Stati Uniti per approfittare di ogni momento libero.