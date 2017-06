Altro Calcio Il web massacra CR7 e la sua auto

Un banale post su Instagram ma che ha scatenato il putiferio. Cristiano Ronaldo ha caricato una foto in cui si mostra orgoglioso con la sua Lamborghini ma il web non ha perdonato la posa un po' plasticosa del fenomeno del Real Madrid. Ed ecco caricature di tutti i tipi: il portoghese con i sacchetti della spesa, Ronaldo pistolero, con un'improbabile Opel Corsa, in versione Big Jim...