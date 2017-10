Altro Calcio Il Treviso fa gli auguri a Ibra: "Non ci hai mai segnato"

Zlatan Ibrahimovic compie 36 anni e gli auguri più strani per lo svedese arrivano dai tifosi del Treviso, che orgogliosamente ricordano all'attaccante dello United che la loro è l'unica squadra di Serie A a cui Ibra non è riuscito a segnare. Un augurio simpatico che avrà fatto ricordare ai tifosi della squadra veneta, che adesso milita in promozione, i fasti della stagione 2005/2006, quando affrontava la Juve di Ibrahimovic in Serie A.