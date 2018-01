Altro Calcio Il ruggito di Ibrahimovic è "arte pura"

Zlatan Ibrahimovic e i tatuaggi, una passione che per stessa ammissione dell'attaccante svedese nella propria autobiografia è diventata quasi una dipendenza. L'ultima 'follia' dell'attaccante dello United ce la presenta in anteprima lo stesso Ibra sui suoi profili social, si tratta di un disegno che rappresenta un leone ruggente con un simbolo buddhista al posto del naso, noto come Five Deva Faces Yantra, un’immagine legata alla cultura thailandese che ha lo scopo di scongiurare malattie e pericoli ad esse correlati. Sulla parte inferiore sinistra della schiena il campione svedese si è tatuato l’immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci che rappresenta la perfezione, mentre sulla spalla sinistra è rappresentata la carpa Koi simbolo di determinazione, tenacia e resilienza. Al centro risalta poi la piuma di un’aquila che rappresenta la forza e il coraggio, mentre sulla spalla destra è raffigurata un’altra immagine buddhista, conosciuta come Yant Prajao Khao Nirote, simbolo di protezione dalla sofferenza.