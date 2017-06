Altro Calcio Il ritorno di Sara Tommasi: "Vorrei allenare una squadra femminile"

Sara Tommasi sogna un futuro nel calcio. La nota showgirl umbra, protagonista delle cronache rosa in passato per via di un flirt col Ronaldinho milanista, torna a far parlare di sè. Dopo gli scandali degli ultimi anni, l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha cambiato stile di vita ed è tornata a vivere a casa nella sua Terni e ora, come rivelato a Casam2o, sogna di allenare una squadra di calcio: “Sto dedicando tanto tempi ai miei hobby e alle mie passioni - ha detto - Ora sto bene e in questo periodo mi sto dedicando al calcio (è dirigente del Marruvium, società di seconda categoria ndr). Sogno di allenare una squadra di calcio femminile”.