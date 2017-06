Altro Calcio Il ritiro di Gerrard: dall'esordio alla scoperta dell'America

Steven Gerrard ha annunciato oggi che questa sarà la sua ultima stagione da professionista. Il centrocampista, in forza ai Los Angeles Galaxy da due stagioni, ha deciso infatti di appendere gli scarpini al chiodo. Se per descrivere la sua carriera straordinaria ogni parola potrebbe sembrare vana, è bene citare qualche statistica. 710 presenze nel Liverpool, condite da 186 gol, a cui vanno aggiunte le 114 nella Nazionale dei Leoni (21 le reti).

Nel palmares una Champions League, una Coppa Uefa, due Supercoppe europee, tre Coppe di Lega, due Coppe d'Inghilterra, due Supercoppe inglesi. Tra i suoi più grandi rimpianti il fatto di non essere mai riuscito a conquistare la Premier con i Reds, la finale di Atene persa con il Milan nel 2007 e le continue delusioni con la maglia dell'Inghilterra.