Altro Calcio Il Perù supera 2-0 la Nuova Zelanda e vola in Russia

Il Perù è la 32.ma e ultima squadra qualificata per il Mondiale di Russia 2018. Dopo lo 0-0 dell'andata, la nazionale di Gareca vince 2-0 il match di ritorno giocato a Lima con i gol di Jfferson Farfan al 28' (destro potente in area su servizio di Cueva) e Guillermo Ramos al 65' (tiro ravvicinato sugli sviluppi di un calcio d'angolo) ottenendo il pass per la fase finale dove mancava da 36 anni (Spagna 1982). L'attesa ora è per il sorteggio degli 8 gironi che si terrà al Cremlino di Mosca venerdì 1 dicembre alle 16.