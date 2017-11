Altro Calcio Il Palermo rallenta a Pescara: 2-2

Finisce 2-2 l'anticipo della 13.ma giornata di Serie B tra Pescara e Palermo, al termine di un match combattuto ed equilibrato. Per i biancazzurri arriva un punto in classifica che non può soddisfare, mentre per i siciliani, senza nove titolari, il pari ha un peso specifico diverso anche se sabato i rosanero potranno essere scavalcati in testa alla classifica del campionato cadetto. All'Adriatico Capone porta avanti gli abruzzesi al 10', ma 5' più tardi arriva la riposta di Chocev. Al 32' Nestorowski ribalta il match prima della rete di Brugman a inizio ripresa. Nel primo tempo dalla curva nord cori di contestazione da parte dei tifosi biancazzurri nei confronti del presidente Sebastiani, ma anche del tecnico Zdenek Zeman.