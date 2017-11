Altro Calcio Il gol più bello di Bobo Vieri: in primavera diventerà papà

Bobo Vieri diventerà padre per la prima volta. Secondo quanto riporta Chi (in edicola domani) Costanza Caracciolo, ex velina di Strsicia la Notizia e compagna dell'ex attaccante, è in dolce attesa e partorirà in primavera. La storia d'amore tra i due è nata la scorsa estate a Ibiza e ora la coppia è pronta a mettere su famiglia.