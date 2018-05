Altro Calcio Il Galatasaray vince lo scudetto, fa festa anche l'Inter

Il Galatasaray di Fatih Terim, vincendo 1-0 sul campo del Gotzepe, ha mantenuto tre punti di vantaggio sul Fenerbahce (vittorioso contro il Konyasport per 3-2) e ha conquistato il suo 21° scudetto della storia. Grandi festeggiamenti in Turchia anche per Yuto Nagatomo, arrivato al Gala nel mercato di gennaio in prestito oneroso con diritto di riscatto dall'Inter. E proprio nell'accordo con i nerazzurri erano previsti bonus fino a 300.000 euro (100 mila per la qualificazione in Champions e 200.000 per la vittoria del titolo): entrambi centrati.