Altro Calcio Il figlio di Corradi-Santarelli ha un tumore, raccolta benefica di Vieri

A dicembre la coppia Bernardo Corradi (nostro talent)-Elena Santarelli aveva annunciato la malattia del figlio Giacomo, oggi ha specificato che ha colpito il cervello e annunciato una raccolta benefica da parte di Christian Vieri con la Heal Onlus e in collaborazione con l'Ospedale Bambin Gesù di Roma: "Combattiamo fiduciosi per Giacomo e altri bambini - il post su Instagram -. Io e mio marito saremo presenti il 12 agosto alla tappa finale della Bobo Summer Cup per contribuire alla riuscita di questo evento fantastico. Per ogni tappa sarà organizzata una cena di gala il cui ricavato sarà completamente devoluto a supporto del @progettoheal".