Altro Calcio Il Fenerbahce costretto all'atterraggio di emergenza

Un aereo privato che trasportava la squadra del Fenerbahce a Manchester (Inghilterra) ha eseguito un atterraggio di emergenza in Ungheria. L'aereo è stato dirottato su Budapest dopo che i piloti hanno notato crepe sul parabrezza della cabina: I giocatori del Fenerbahce erano in viaggio verso Manchester, dove domani sera devono affrontare lo United in Europa League. Il parabrezza dell'aereo che trasportava la squadra del Fenerbahce a Manchester è stato colpito da un uccello. L'impatto ha aperto le crepe che hanno richiesto l'atterraggio di emergenza a Budapest. Sul volo della compagnia BoraJet, ha informato il club, oltre a giocatori e staff tecnico, viaggiava anche il presidente Aziz Yildirim. L'atterraggio all'aeroporto Ferenc Liszt è avvenuto dopo che il sistema di allarme ha segnalato un difetto nella tenuta ermetica del velivolo. Il team, in viaggio alla volta di Manchester, è in attesa di un aereo sostitutivo che deve arrivare da Istanbul.