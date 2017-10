Altro Calcio Il City passa ai rigori, Guardiola: "Colpa del pallone"

Il Manchester City ha dovuto faticare più del previsto per battere il Wolverhampton in English National League Cup: dopo lo 0-0 dei 90', i Citizens hanno vinto 3-1 ai rigori. A fine partita, Guardiola si è scagliato contro il pallone usato, il Mitre (diverso da quello della Nike in Premier League e uguale a quello usato in Championship dove gioca il Wolves): "Semplicemente inaccettabile per questi livelli, è troppo leggero, si muoveva sempre. Non è un buon pallone, tutti i miei giocatori si sono chiesti cosa fosse. Mi spiace per gli organizzatori della coppa ma questa palla non è seria". Yaya Touré ha rincarato la dose: "Se portassi questo pallone in Africa, non lo vorrebbe nessuno".