Altro Calcio Il Camp Nou festeggia i 500 gol di Messi (ma lui va a 502)

Prima della partita contro l'Osasuna, il Camp Nou ha omaggiato i 500 gol segnati da Leo Messi in maglia blaugrana. Al decimo minuto, parte dello stadio ha esultato come la Pulce al Bernabeu per il gol del 3-2 al Real (togliendo la maglietta per mostrarla) ma lui li ha subito "smentiti": con una doppietta è arrivo a 502!