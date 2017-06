Altro Calcio Il Bayern si prepara a festeggiare: ecco la maglia celebrativa

Nonostante la cocente delusione per l'eliminazione dalla Coppa di Germania per opera del Borussia Dortmund, il Bayern Monaco si prepara per festeggiare la conquista della quinta Bundesliga consecutiva. Il vantaggio in classifica sul Lipsia è rassicurante (8 punti aquattro giornate dalla fine) e così l'Adidas ha pensato a una maglietta celebrativa. Il sito Footyheadlines.com ha diffuso le immagini della casacca: campeggia una mano, a rappresentare i 5 titoli, e la scritta "Campioni di Germania".