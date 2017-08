Altro Calcio Il Bayern Monaco vince la Supercoppa Tedesca: Dortmund ko ai rigori

Dopo un pre-campionato deludente, nel quale si erano inserite anche le sconfitte contro Milan, Inter e Napoli, Carlo Ancelotti l'aveva promesso: "Magari poi vinco quando le partite conteranno...". Il tecnico italiano è stato profeta fortunato, il Bayern Monaco è andato due volte sotto contro il Borussia Dortmund, ha risalito la china portando il match ai rigori e lì ha vinto, alzando la Supercoppa Tedesca. Borussia avanti con Pulisic ma Lewandowski pareggia subito dopo, nella ripresa il solito Aubameyang impallina Ulreiche ma a due minuti dal 90' l'autogol di Piszczek porta la partita ai calci di rigore. Per i bavaresi il solo errore di Kimmich, la squadra di Bosz non segna con Rode e Bartra consegnado la coppa al Bayern. Per Ancelotti il ventesimo trofeo in carriera da allenatore, seconda Supercoppa tedesca dopo quella dello scorso anno.