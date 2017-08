Altro Calcio Il Barcellona perde e Neymar "se la ride": sfottò del Psg?

Fa discutere un tweet pubblicato dal Psg alle 00:19 della notte tra mercoledì e giovedì: c'è una foto di Neymar che ride e uno smile come emoticon. Nessun testo a corredo del "messaggio": molti hanno interpretato il post come uno sfottò al Barcellona che in quel momento perdeva 2-0 al Bernabeu contro il Real Madrid nel ritorno della Supercoppa di Spagna. E i commenti che sono seguiti al post, del resto, erano riferiti tutti al duello Barcellona-Real, o al massimo alla rivalità Psg-Barça, nessuno a Neymar...