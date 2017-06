Altro Calcio Il 4-2-2-2 da sogno di Cassano con Pirlo, Totti, Zidane e Ronaldo

Antonio Cassano stila la Top 11 dei più forti con cui ha giocato ed è una squadra davvero stellare con Pirlo, Zidane, Totti e Ronaldo (il Fenomeno) oltre allo stesso Cassano... Il fantasista barese in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha chiarito anche che per lui il migliore in assoluto è Messi mentre ritiene sopravvalutati Pogba, Balotelli e James Rodriguez. FantAntonio ha inoltre parlato del suo futuro: "Mi stuzziacano Udinese, Bologna e Sassuolo. nche giocare a Verona in A sarebbe bello...Tra due mesi avrò una nuova squadra e devo essere fisicamente pronto". Per quanto rigurda invece il passato Cassano rivela: "Ho detto quattro volte no alla Juve e non mi pento. Sono forti però scelgono giocatori che vanno sempre dritti, sullo stesso binario. Io invece devo andare dove mi pare, ragiono con la mia testa".