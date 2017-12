Altro Calcio Ikea prende in giro l'Italia: "Diamo noi la panchina a Ventura"

La rivincita di Ikea. La nota azienda svedese di arredamento nei giorni del playoff mondiale con l'Italia era finita nel mirino diventando il bersaglio di numerose ironie. Ora, dopo l'eliminazione degli azzurri, è arrivata la replica social con un tweet beffardo. Ikea ha infatti postato l'immagine di una panchina di legno in vendita e il seguente messaggio: "Per farci perdonare, la panchina a Gian Piero (Ventura, ndr) gliela diamo noi". Come se non bastasse ecco la simpatica didascalia: "Però ridateci le matite" (quelle prese gratis dai clienti nei punti vendita ndr)...