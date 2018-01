Altro Calcio Icardi, il cognato giocherà... nell'Argentina

Chi è Luis Fabian Galesio? Detto così, il nome non dirà molto. Se aggiungiamo che è fidanzato con Ivana Icardi, qualcuno comincerà a drizzare le antenne: è semplicemente il cognato di Maurito Icardi, capitano dell'Inter, e giocherà presto nell'Argentina. Non la Selecciòn, ovviamente, ma la squadra di Arma di Taggia (Liguria) che milita in Serie D.