Icardi, Dybala, Perisic e... la Top 11 degli "italiani" in Russia

Al prossimo Mondiale non ci sarà l'Italia ma numerose stelle che giocano nel nostro campionato. Abbiamo provato a stilare la Top 11 degli "italiani". Higuain per ora deve accontentarsi di essere il centravanti del best 11 dei panchinari. Che per dire, ha in campo Alisson tra i pali e in campo Mertens e Callejon, Suso e Alex Sandro, Miranda e Benatia, peraltro a segno con il suo Marocco. Al mondiale ci saranno tutti loro. E hanno ottimi motivi per esultare.