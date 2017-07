Altro Calcio Ibrahimovic sulle banconote svedesi con la maglia del Milan...

Il volto di Zlatan Ibrahimovic raffigurato su una banconota da 1000 corone svedesi: non è reale, ma solo un'opera d'arte che ha indotto il giocatore ad auto-celebrarsi ancora. Come già altre volte in passato. Guardando bene la foto, si può notare un particolare che non è sfuggito ai tifosi del Milan: Zlatan, che è svincolato e sta recuperando dall'infortunio al ginocchio, indossa la maglia rossonera...