Ibrahimovic sul bus... con il leone

L'ultima trovata di Zlatan Ibrahimovic viaggerà per le strade di chissà quali paesi, forse semplicemente negli Stati Uniti, dove attualmente gioca e vive l'attaccante dei Los Angeles Galaxy. È un bus che sulla fiancata ha il volto del calciatore e quello di un leone messi uno di fianco all'altro, con la stessa "espressione". "Non preoccuparti, mondo - si legge nel post di Zlatan - Il leone non mancherà la preda, presto andrà in strada".