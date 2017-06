Altro Calcio Ibrahimovic si vendica con una gomitata: rischia tre turni

Giornata no per Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese del Manchester United ha fallito infatti il rigore che avrebbe potuto regalare i tre punti contro il Bornemouth. La punta ha inoltre rischiato il cartellino rosso per una gomitata a Mings, che aveva in precedenza commesso un brutto fallo ai danni dell'ex giocatore del Psg. L'arbitro ha soltanto ammonito Ibra che però rischia la prova tv e tre giornate di squalifica.