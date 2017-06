Altro Calcio Ibrahimovic, recupero dolce con la modella

Zlatan Ibrahimovic è al lavoro per recuperare dal grave infortunio al ginocchio e successiva operazione. Per lo svedese anche una pausa dolcissima, il selfie con Der Llerena. Dopo una foto così, si sono subito scatenate voci di gossip ma la realtà (lo spiega la stessa modella su Facebook) è semplicissima: era un semplicissimo selfie chiesto da una tifosa di calcio - vedere la foto con la maglia della Juventus per credere - a un campione.