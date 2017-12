Altro Calcio Ibrahimovic, nuova operazione? "In Turchia per rifarsi il naso"

Nuova operazione per Zlatan Ibrahimovic? No, l'attaccante svedese dello United non ha avuto una ricaduta dopo il grave infortunio occorsogli lo scorso aprile (rottura del legamento crociato del ginocchio destro) e il rientro anticipato in campo il 18 novembre. Secondo quanto riporta il giornale turco Fanatik la punta avrebbe intenzione di volare in Turchia per un intervento al naso. Proprio così, Ibra non sarebbe cotnento del suo aspetto estetico e vorrebbe ricorrere al ritocchino. Il fuoriclasse potrebbe incontrare Erkan Zengin, suo ex compagno di Nazionale che si è sottoposto a una simile operazione. In passato per questo motivo Zengin è stato 'preso in giro' da Zlatan: ora il 36enne prenderà la stessa strada...