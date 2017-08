Altro Calcio Ibra di nuovo in Italia: a La Spezia per acquistare uno yacht

Visita spezzina, oggi pomeriggio, per Zlatan Ibrahimovic. In attesa di ritornare sui campi da gioco dopo l'infortunio, il bomber del Manchester United ha visitato il cantiere Ferretti alla Spezia, uno dei principali marchi mondiali della nautica. Accompagnata dalla famiglia, la punta ha visitato un 'Riva 100 Corsaro', un Luxury-yacht presentato recentemente a Montecarlo. L'attaccante è un cliente dello storico marchio entrato a far parte del gruppo Ferretti, essendo proprietario di un Riva 88 prodotto due anni fa. La visita del bomber non è passata inosservata, sia tra le maestranze del cantiere che tra i curiosi che, una volta venuti a sapere della presenza di Ibra nello stabilimento di Ruffino, hanno tentato invano di piazzarsi in viale San Bartolomeo per conquistare una foto o un autografo della stella svedese.