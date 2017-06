Altro Calcio I tifosi dell'Arsenal fanno sentire la loro voce: "Wenger out"

La lunghissima avventura di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal deve ritenersi conclusa. Lo pensano i tifosi dei Gunners che, prima della sfida di FA Cup contro il Lincoln (sfida poi vinta 5-0), hanno manifestato per le strade di Londra e nei pressi dello stadio. Eloquenti i striscioni esposti: "Wenger out", "Wexit", "Tutte le belle storie hanno una fine", "Arsene, il quarto posto non è un trofeo".