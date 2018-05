Altro Calcio I tifosi del Betis sfottono Montella con una maglietta

Per Vincenzo Montella è stata davvero una stagione da dimenticare: prima l'esonero al Milan e poi quello al Siviglia. Ora per il tecnico arriva anche lo sfottò dei tifosi del Betis: dopo il derby perso 5-3 l'ex Aeroplanino aveva escluso il sorpasso in classifica dei cugini ("Non è una possibilità"). Invece il sorpasso si è concretizzato e il Betis ha chiuso la Liga con 5 punti di vantaggio sui biancorossi. Così i supporter della formazione biancoverdi hanno pensato bene di prendere in giro l'allenatore campano con una maglietta e la scritta "Montella, con te tutto è possibile".