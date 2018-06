I Galaxy faticano, Ibrahimovic si consola con uno yacht da sogno

Non è un periodo facile sul campo per Zlatan Ibrahimovic. Dopo l'indimenticabile esordio in Mls, l'attaccante svedese non ha mai smesso di segnare (doppietta nell'ultima gara contro Dallas), ma nonostante i suoi gol i Los Angeles Galaxy continuano a perdere e al momento sono ottavi nella divisione West. Delusioni in campo chiama consolazione fuori, e che consolazione... Nelle sue stories di Instagram Ibra ha svelato a tutti il gioiellino che si è appena regalato, uno yacht nuovo di zecca e dotato di ogni lusso che "sta arrivando".