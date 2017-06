Altro Calcio I 60 anni di Pablito Rossi

Pablito, l'eroe del Vicenza e del Mundial spagnolo, fa 60 anni ma per tutti resta "Paolo Rossi, un ragazzo come noi". Lui che a 17 anni voleva essere Kurt Hamrin, e che a 26 divenne Pablito. Nonostante una carriera 'troppo breve' alle spalle (appena 10 anni in Serie A di cui 2 cancellati dalla vicenda delle scommesse), la sua corsa alla leggenda è costellata da tante serpentine, dall'esplosione nel Vicenza, all'amarezza della squalifica, ai momenti indimenticabili del Mundial. Una vita da bomber con la sua tripletta al Brasile che rimarrà nella storia, così come il Pallone d'oro vinto dopo Rivera.