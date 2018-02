Altro Calcio Hull City, Mason si ritira dopo la testata

Poco più di un anno fa, Ryan Mason ha rischiato la vita nel durissimo scontro aereo con Gary Cahill: dopo la testata, il centrocampista era uscito in barella con la maschera di ossigeno ma si era ripreso in ospedale. Non abbastanza, però, da consentirgli di continuare la carriera agonistica, i medici gli hanno consigliato di ritirarsi e lui (che su Twitter aveva mostrato l'enorme cicatrice in seguito all'intervento chirurgico) ha obbedito. Il Tottenham, squadra in cui ha iniziato a giocare nelle giovanili, gli ha offerto un ruolo in società.