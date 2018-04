Altro Calcio Hobro-Copenaghen sotto la neve, tre tifose in bikini nella Jacuzzi

Pazzesco in Danimarca. Mentre Hobro e Copaneghen si sfidavano sotto la neve in una partita di campionato e su un campo completamente inbiancato, a bordo campo c'erano tre tifose in bikini in una vasca Jacuzzi riscaldata. Sorseggiavano una birra fredda, pagata dal presidente dell'Hobro IK che ha sponsorizzato l'iniziativa.