Altro Calcio Higuain, Messi... ti ha messo nei guai

Leo Messi ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae nello spogliatoio dello Stadium a fine partita insieme a Gonzalo Higuain e Paulo Dybala: "Riunione argentina a Torino". L'immagine è diventata virale perché il Pipita, che se la ride, è senza maglia e i followers, soprattutto di Buenos Aires e dintorni, hanno postato commenti ironici (se non veri e propri insulti) nei confronti del centravanti per la sua forma fisica non proprio da atleta. La solita "pancetta", insomma, sotto accusa, soprattutto in vista del Mondiale.