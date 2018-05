Altro Calcio Hertha Berlino, tatuaggio-abbonamento col codice a barre

Un codice a barre sul braccio, eppure il tatuaggio di Ilja Pankow, 31enne ragazzo di Berlino tifoso dell'Hertha, ha un che di romantico. Lo scatenato fan l'ha vinto partecipando al concorso indetto dal club: doveva mandare un video in cui rivelava l'amore per la propria squadra e i suoi due minuti di montaggio, tra le 30 maglie collezionate e le foto delle trasferte, hanno convinto gli organizzatori. Così ora sul braccio di Ilja ci sono lo stadio olimpico, la bandiera dell'Hertha e, appunto, il codice a barre in stile Aztec, perché il tatuaggio vale come abbonamento a vita nella Ostkurve.