Altro Calcio Hebei Fortune, Lavezzi accusato di razzismo per una foto

Ezequiel Lavezzi accusato di razzismo. L'ex attaccante del Psg è finito nel ciclone per una foto con la tuta ufficiale dell'Hebei China Fortune in cui mima con le dita gli occhi a mandorla. I tifosi del club cinese non l'hanno presa affatto bene: in molti hanno chiesto l'intervento della federcalcio e qualcuno ha chiesto alla società di cacciare il proprio giocatore (il più pagato al mondo)...