Altro Calcio Guerriglia in città, sospesa Nacional-Peñarol: 200 arresti

“Il pomeriggio più triste per il calcio uruguaiano”. Il numero uno della federcalcio uruguaiana non usa mezzi termini per descrivere gli incidenti avvenuti a margine del “clasico” di Montevideo tra Peñarol e Nacional, sospeso poco prima del calcio d’inizio su espressa richiesta delle forze dell’ordine. Centinaia di ultras hanno seminato il terrore nei dintorni dello stadio “Centenario” dando vita a scene di guerriglia urbana trasferitesi anche sugli spalti, dove alcuni dirigenti federali hanno anche denunciato aggressioni e furti. Pesantissimo il bilancio, con numerosi negozi devastati, auto distrutte e un gran numero di feriti (fortunatamente nessuno in gravi condizioni). Quasi 200 gli arresti effettuati dalla polizia. Diversi presidenti di club chiedono la sospensione del campionato, fermatosi già tre settimane fa dopo la morte di un tifoso del Peñarol vittima di un agguato ultras. “Si è passato il limite da tempo e non si può più fare finta di niente. Vedremo quali soluzioni adottare per il campionato in corso”, ha detto il numero uno del calcio uruguaiano.