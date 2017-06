Altro Calcio Guardiola, il nuovo look coi basettoni scatena la Rete

Non solo le treccine di Radja Nainggolan e la "rasata" di CR7, anche Pep Guardiola cambia look e non potendo fare molto per i suoi capelli, ha deciso di farsi crescere i basettoni. Il risultato non sembra convincere i suoi fan, almeno a giudicare dai commenti sul web, dove è partita subito una gara per indovinare a chi assomiglia.