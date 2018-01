Altro Calcio Guardiola è il miglior allenatore del mondo! Allegri secondo, Conte batte Mou

Chi è il miglior allenatore del mondo? La risposta, attendibile e autorevole, arriva dal “Coach reputation ranking”: il re dei tecnici è Pep Guardiola. La classifica del “Coach reputation ranking” è stilata da uno studio di “Comunicar es ganar”, azienda di comunicazione specializzata in consulenze sportive, ed è il frutto di un lavoro mastodontico, che prende in considerazione più di cento variabili e suddivide in dieci categorie le qualità fondamentali dell’allenatore moderno: dalle vittorie in carriera alla reputazione nell’universo sportivo, dalla gestione dei media a quella dei social network. Il periodo di riferimento varia ogni quattro mesi, e tra ottobre 2017 e gennaio 2018 al primo posto c'è proprio il tecnico spagnolo del City, con un punteggio di 78.4 su 100. Gli unici due italiani in graduatoria sono Allegri (secondo) e Conte (quarto), che si piazza davanti al nemico Mourinho, fuori invece dalla top 20 Maurizio Sarri.

Ecco la classifica...