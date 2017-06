Altro Calcio Gran Bretagna, tutti al lavoro con la maglia da calcio!

Per un giorno si lasciano nell'armadio giacca e cravatta e si va al lavoro con indosso la maglia della propria squadra del cuore. Il sogno di molti diventa possibile, almeno per un giorno, in Gran Bretagna. Oggi infatti è il cosiddetto "Football Shirt Friday", un'iniziativa popolare promossa e sostenuta dalla 'Bobby Moore Foundation', che vuole essere un'occasione per "fare squadra" e sensibilizzare alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro all'intestino.