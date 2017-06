Altro Calcio Golden Foot 2016, parata di star

Gigi Buffon ha vinto la 16.ma edizione del Golden Foot Award, il premio assegnato a Montecarlo con il voto online di tifosi e appassionati, scegliendo in una rosa di dieci nomi selezionati da una giuria. Il portiere della Juventus e della Nazionale ha battuto tutti gli altri concorrenti, tra i quali Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Edinson Cavani, Thiago Silva. All'evento anche big del calcio come Claudio Ranieri, Frank de Boer, Deco e Carles Puyol, premiati come leggende del calcio.