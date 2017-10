Altro Calcio Golden Boy, corsa a due: Mbappé-Jesus favoriti

Tra i 25 nominati per il Golden Boy 2017 ci sono anche Rodrigo Bentancur (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Amadou Diawara (Napoli), e Gianluigi Donnarumma (Milan). Ma nel premio istituito da Tuttosport nel 2003 per individuare, grazia a una giuria composta da 30 giornalisti, il miglior under 21 in Europa la corsa è a due: favoritissimi Mbpapé-Gabriel Jesus. E c'è anche Emre Mor, a lungo nel mirino dlel'Inter e oggi al Celta Vigo.