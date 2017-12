Altro Calcio Globe Soccer Awards: trionfa il Real, premi per Totti e Lippi

A Dubai si è svolta l'edizione 2017 del Globe Soccer Awards che premia giocatori e allenatori ma anche chi lavora più dietro le quinte come dirigenti e operatori del mercato. I premi più prestigiosi sono andati a Real Madrid (miglior squadra dell'anno), Zinedine Zidane (miglior allenatore dell'anno) e Cristiano Ronaldo (miglior calciatore dell'anno) che ha anche ricordato: "A 17 anni potevo finire alla Juventus, ero felice perché è un club straordinario. Ma il mio sogno era andare al Manchester United, grazie a Ferguson e Mendes sono finito in Premier League". Spazio anche per un po' d'Italia: Francesco Totti e Marcello Lippi, infatti, hanno ricevuto il premio alla carriera (così come l'ex Barça Puyol). Il tedesco Brych miglior arbitro, Cuper miglior tecnico delle nazionali arabe, Jorge Mendes miglior procuratore e Vadim Dasilyev (vicepresidente Monaco) miglior dirigente.