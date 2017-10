Altro Calcio Girona, Maffeo: "Durante la partita Messi mi ha chiesto la mia età"

Marcare Messi è l’incubo di gran parte dei difensori. Pablo Machín, allenatore del Girona, ha affidato questo compito a Pablo Maffeo fino al 78’, quando è stato richiamato in panchina. Il difensore 20enne, è riuscito a limitare il fuoriclasse argentino, a secco nel 3-0 finale per i blaugrana e curioso di sapere chi lo stesse marcando così bene. Maffeo al termine della sfida ha infatti rivelato: “Mi ha chiesto se fossi in prestito dal Manchester City e la mia età. E’ molto umile. Abbiamo parlato perché sono stato attaccato a lui quasi tutta la partita. Nelle sue parole non c’era cattiveria o altre cose strane. Lui è il migliore giocatore del mondo e se non stai sempre incollato a luipuò segnare in qualsiasi momento”. Nessuno scambio di maglie con il fuoriclasse argentino però: "Un mio amico mi aveva chiesto la maglietta di ter Stegen. Con Messi è assolutamente tutto ok, ma gli amici sono sacri".