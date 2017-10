Altro Calcio Getafe-Real Madrid, il sosia di CR7 bloccato in campo

Scena curiosa durante Real Madrid-Getafe. Un sosia di Cristiano Ronaldo, vestito con la casacca dei blancos, è entrato in campo per abbracciare il suo idolo ma, un attimo dopo esserci riuscito, è stato bloccato dalla polizia dello stadio e tenuto in custodia. Le immagini scattate dagli spettatori sugli spalti hanno fatto scalpore: da lontano sembrava proprio avessero fermato il vero CR7!