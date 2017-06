Altro Calcio Germania, gita a Roma: tutti in visita al Colosseo

In attesa dell'amichevole contro l'Italia prevista martedì 15 novembre a San Siro, la Germania campione del mondo si è concessa qualche ora di relax a Roma: squadra e staff, in versione turisti, hanno visitato la città e il Colosseo. Particolarmente apprezzato l'aiuto di Miroslav Klose, che Mario Gomez definisce su Twitter: "La mia guida!": d'altronde l'ex Lazio, da poco diventato collaboratore della nazionale tedesca, ha potuto conosere bene la Capitale nelle 5 stagioni in biancoceleste.