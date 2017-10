Altro Calcio Germania, Anna Frank in maglia Schalke a Düsseldorf

Non c'è limite al peggio. Il caso antisemitismo scoppiato in Serie A dopo che i tifosi della Lazio hanno appiccicato degli adesivi raffiguranti Anna Frank con la maglia giallorossa nella curva della Roma contagia anche la Germania. Il portale Ruhrbarone.de ha infatti fotografato diversi adesivi di Anna Frank, con la divisa dello Schalke, attaccati per tutta Düsseldorf e un ultrà del Borussia Dortmund le ha pubblicate sui social. La polizia tedesca sta già indagando per risalire ai responsabili, anche perché in Germania sull’antisemitismo la legge e la magistratura sono intransigenti: recentemente ha fatto scalpore il caso di una 88enne che, avendo negato l’esistenza dell’Olocausto in un ristorante, è stata condannata a sei mesi di carcere. Dal 2015 inoltre i social network in Germania sono obbligati a cancellare qualsiasi messaggio razzista o incitante all’odio nel giro di 24 ore.