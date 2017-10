Altro Calcio Germania, 6 sconfitte su 6 in Europa: record storico

"Fiasko". L'hanno chiamato così in Germania, con un termine di chiara origine italiana: è relativo a un record storico stabilito dai club tedeschi nell'ultima tre giorni di coppe europee. Tutte le sei squadre tedesche, tre in Champions e tre in Europa League, hanno perso le rispettive partite: mai nessun paese aveva centrato un en-plein così negativo. Torna in mente inevitabilmente la famosa massima di Gary Lineker: "Il calcio è un gioco semplice, 22 uomini rincorrono un pallone e alla fine vincono i tedeschi". In realtà lui si riferiva alla nazionale, ma stavolta da Berlino a Monaco, l'hanno smentito in pieno.