Altro Calcio Genoa, con la Juve torna Rossi: ma Ballardini ne lascia a casa 11

Quando si dice il turnover. Stasera il Genoa sfida la Juventus per gli ottavi di Coppa Italia e il tecnico Ballardini ha deciso di risparmiare ben undici giocatori. Nella lista dei convocati, dove entra per la prima volta Giuseppe Rossi (che alla Juve lega il ricordo di una delle giornate più belle della sua carriera) non ci sono infatti, oltre al portiere titolare Perin e all'infortunato Spolli, neanche Izzo, Zukanovic, Rosi, Veloso, Bertolacci, Rigoni, Migliore, Taarabt, Pandev e Lapadula. In compenso si rivedono i giovanissimi Pellegri e Salcedo, che erano scomparsi dai radar nelle ultime settimane. L'unico big che prenderà parte alla trasferta dell'Allianz Stadium è Laxalt, che dovrebbe giocare a sinistra nel 3-5-2 con Centurion e Galabinov di punta.