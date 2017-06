Altro Calcio Gascoigne fa 50 anni: tanto genio, ancor più sregolatezza

Paul Gascoigone compie 50 anni: il centrocampista inglese è nel cuore di tanti tifosi per la sua capacità di inventare calcio ma anche per le magie fuori dal campo, anche se proprio il ritiro ha acuito i problemi di alcool con cui convive da ormai troppo tempo. Nato calcisticamente nel Newcastle, vestì anche le maglie di Tottenham, Lazio (1992-1995), Rangers, Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu Tianma e Boston United. In carriera ha vinto due campionati scozzesi, una Coppa di Scozia, una Coppa di Lega scozzese e una Coppa d'Inghilterra. Poi l'incubo della dipendenza dall'alcool, con Gazza dentro e fuori dagli ospedali e dalle cliniche di disintossicazione: una battaglia che ancora non ha vinto e che tiene in ansia tanti tifosi nel mondo.